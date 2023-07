“Quedarme en el pasado sería un error”: nueva indirecta de Piqué

Redacción

España.- Con mayor o menor tino, tras su ruptura, tanto Shakira como Gerard Piqué han expresado

algunas de las circunstancias que caracterizaron su vida en pareja.

Destaca que en la primer entrevista, la colombiana habló del sacrificio que hizo por el bien del ex futbolista y, más tarde, las redes se incendiaron debido al tono denigrante con el que el español se refirió a la nacionalidad de la mamá de sus hijos.

Es ahora Piqué quien mandó un tiro certero a la cancha de su ex pareja, ya que al ser cuestionado sobre todos los cambios que ha experimentado profesionalmente en los últimos meses, habló de manera tajante sobre cómo cortó con el pasado y esto, sin duda, puede interpretarse como una indirecta para Shakira.

Si desde antes de que la cantante y el ahora empresario oficializaran el término de su relación, tras casi 12 años juntos, la canción Te Felicito de Shakira ya fue objeto de escrutinio, por ser considerada una radiografía de lo que sucedía entre la intérprete y el papá de sus hijos. Ahora, tras varias canciones dedicadas a él, es justo pensar que lo mismo ocurre del lado contrario.

Ante este escenario, cabría pensar que incluso las declaraciones más “inocentes” hechas por Piqué para referirse al pasado pueden tener como objetivo marcar su distancia de la barranquillera y conseguir, al mismo tiempo, que sus dichos la salpiquen. Y es que, a final de cuentas, ella fue la que inició ese juego.

“Mirar atrás sirve para bien poco”, asegura Gerard Piqué

En una reciente entrevista que Gerard Piqué dio al programa deportivo El Larguero, conducido por el presentador español Manu Carreño, el ex defensa del Barcelona dejó en claro que está consciente de todo lo que tiene que agradecerle al futbol, pero que en realidad no lo extraña para nada. Lo interesante del caso es que, más allá de hablar de la disciplina o de su vida en el club, hizo énfasis sobre esta etapa englobándola en “el pasado” como

Esta situación de inmediato hizo que los opinólogos de redes sociales relacionaran los comentarios del ahora empresario de 36 años como un indirecta para Shakira, quien evidentemente forma parte de ese pasado y de quien se separó oficialmente en junio de 2022.

“¿Echas de menos el futbol?”, le preguntó Manu Carreño a Piqué. “Cero”, respondió el ex defensa del Barsa. “Es bestia, pero sí. Es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas, y yo en esto soy muy frío”, expresó sin titubeos.

Antes de soltar una frase verdaderamente lapidaria, señaló: “mirar atrás sirve para bien poco. Me fue increíblemente bien, mucho mejor de lo que yo había esperado. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido. Ni soñándolo hubiera salido tan bien. El hecho de haber hecho toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar”, y agregó “pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos, creo que sería un error, porque al final eso ya no te da más”.

Piqué se mostró agradecido por el cariño que le demuestra la gente y reconocimiento a su carrera en el Barcelona, pero nada más. Ahora, sus intereses están en sus proyectos presentes y los que vengan a futuro, y que el futbol y todo lo que tenga que ver con el pasado (incluida Shakira) ya no tienen relevancia para él.

“Es una etapa que ya ha pasado, que creo que cuando eso sucede, tienes que aceptarlo y seguir adelante y justamente con Kosmos y con la Kings League estoy entretenido y es muy divertido”, afirmó.

Al confirmar la figura desaliñada que lo ha caracterizado después de que se retiró definitivamente del futbol profesional en noviembre de 2022, Piqué reafirmo que no ha hecho nada de ejercicio. “Prefiero no comer que hacer deporte. El día que me retiré de verdad dije: ‘Ahora necesito desconectar hasta el día que de verdad mi cuerpo me pida que haga deporte otra vez’”, explicó.

*Información de Quién.