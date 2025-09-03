Que ya no van a correr al PRI de su sede en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Kendor Macías Martínez, presidente estatal del PRI, afirmó que ya ha sido superada la controversia jurídica en torno al edificio sede del tricolor, pese a señalamientos por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y denuncias por parte de Morena.

“Para puntualizar: el tema del fideicomiso que administra el edificio se resolvió hace más de año y medio. Hoy por hoy está en una cuestión regular bajo el la prestación a una asociación civil y la asociación civil nos la renta a su vez a nosotros. Entonces, ese tema ya pasó”, subrayó en conferencia de medios.

En días pasados, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal en Delitos Electorales, reveló que esa instancia aún tenía bajo estudio las denuncias presentadas por Morena en torno a la propiedad del edificio ubicado en el barrio de El Llanito y que ha sido sede estatal del tricolor desde el año de 1968.

Macías Martínez calificó de “chistoso” que Morena Aguascalientes haya presentado denuncias, pero en contra de dirigencias anteriores del partido, pero que no se han generado quejas contra la que él encabeza. “Sucede que nos anuncian que Morena iba a presentar denuncias contra otras dirigencias de otras administraciones de otros años. Hasta ahorita a nosotros no nos ha llegado. Yo también escuché al fiscal electoral que lo mencionó de que estaba en un proceso, pero tenemos desconocimiento de cómo venga la denuncia en base a qué y por qué”, insistió el dirigente local del PRI

– ¿No han sido notificados de esta investigación?

– No, nada.

Martínez descartó que haya temor de acciones penales contra la cúpula del tricolor: “todos tenemos derecho a defenderse por lo que entendí están denunciando a dirigencias en particular, no al PRI”.