Que ya aplicaron 2a dosis de vacuna Covid-19 en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Este domingo se aplicaron algunas de las segundas dosis correspondientes a la jornada de vacunación contra el Covid-19 en el municipio de Jesús María, en las instalaciones de la Plaza del Mueble, reveló el alcalde Antonio Arámbula López.

Por medio de una transmisión en redes sociales, el edil aseguró que se enteró de esta situación justo este domingo, cuando se encontraba realizando un evento en el mismo lugar donde se aplicaron las vacunas.

“Quiero decirles que yo me enteré porque fui a la Plaza del Mueble, pero fui y estaban ahí vacunando las segundas dosis, supongo que como no avisaron, solamente les hablaron a algunas personas pero estaban vacunando ahí en la Plaza del Mueble el día de ayer”, dijo.

Comentó que entre los representantes del gobierno federal en Aguascalientes y el municipio no ha habido coordinación en el tema, por lo que el ayuntamiento no pudo dar aviso de esta jornada.

“El gobierno federal no tuvo la amabilidad de decirlo y no pudimos avisar y pasar la voz, pero el día de ayer ahí estuvieron vacunando a algunos adultos mayores. Desgraciadamente no hay mucha coordinación, no hay mucha comunicación pero supongo que ellos lo hicieron y les hablaron por teléfono a los interesados”.

El viernes pasado se retomó la aplicación del biológico en los adultos mayores de 60 años, residentes del municipio de Aguascalientes y cuyo apellido iniciara con las letras B, C y D.

Para este martes, se continuará con la jornada con los adultos que no pudieron acudir la semana pasada y además, se sumarán a aquellos primeros apellidos con la letra E.

Fotografía de archivo