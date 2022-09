Que siempre no viene AMLO a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras confirmar que no vendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador al estado para despedir al gobernador, Martín Orozco Sandoval, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró que no se va de embajador a ningún lado como otros de sus homólogos tras su salida y admite que tuvo serias diferencias con el mandatario del país para tal decisión.

Durante su intervención en el espacio Buenos Días Gobernador, Orozco Sandoval, que se transmite en Radio Bi mencionó que le dejó al presidente una carta a manera de despedida agradeciendo el apoyo durante el tiempo que coincidieron en el poder, por lo que al no venir a la entidad será en próximos días cuando el estado realice el acto protocolario para inaugurar formalmente el libramiento poniente al que el mandatario nacional proyectaba acudir.

-¿Habría quienes estaban comentando si habrá o no la invitación a alguna embajada?

-No, no, la verdad es que eso conmigo nunca existió; si bien se manejó un tiempo solo fue especulación en donde hay una firme ideología de él y mía que se hizo de manifiesto en un momento muy crítico como fue el INSABI y que el tiempo me dio la razón en este tema.

Más adelante Orozco admitió que no le pareció a López Obrador la defensa que se hizo desde Aguascalientes para no adherirse al INSABI, reiterando que dicho programa fue todo un fracaso al igual que muchas otras políticas.

“Ese detalle fue vital, sin embargo no me arrepiento, pero (…), defendí mi postura como panista en donde he criticado sus políticas públicas que no me parecen y aunque haya gobernadores que no levantan la voz yo sí lo hice”, presumió orgulloso.

-¿Entonces nada?

-Nada (…) no me invitó, ni iba a aceptar si se hubiera dado, remató.