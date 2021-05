Que siempre no, candidato de RSP asegura seguir en contienda por alcaldía en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sigo en la contienda, enfatizó este viernes Germán Muñoz, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía de Aguascalientes, luego de que unas horas antes había presentado una renuncia formal en sus aspiraciones.

“Aún estoy dado de alta ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y no me pienso bajar. Había hecho una carta a los medios donde decía que me bajaba porque no tenía los recursos que el partido me exige, más sin embargo no es así. No pienso declinar y voy a continuar haciendo mi trabajo”, declaró en entrevista.

Muñoz argumentó que en su carta de renuncia había explicado que pensó dejar la candidatura por la carencia de recursos que le había solicitado RSP, manifestando de paso falta de apoyo de la dirigencia local encabezada por Raúl Ruiz Dondiego.

“Por el esfuerzo que me ha costado, no me voy a bajar de la contienda y le voy a buscar por el medio que sea para que se den cuenta que seguimos en la campaña. Ya hice inversiones con dinero totalmente mío, no del partido”, reiteró el aspirante.

– ¿Sigues registrado?

– Sigo registrado y lo pueden constatar en el IEE.

En días pasados, Germán Muñoz había enviado una misiva abierta a medios de comunicación, donde anunció su retiro voluntario de la candidatura de RSP, “por así convenir a mis intereses y por no contar con los recursos necesarios requeridos por el partido al que me representa”.