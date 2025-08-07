Que sí caen influyentes en el alcoholímetro, pero aseguran que no lo presumen

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Aunque funcionarios públicos y empresarios han sido detectados conduciendo en estado de ebriedad en los operativos de alcoholimetría del municipio, la mayoría evita ostentar su cargo o relación con alguna autoridad para tratar de librar la sanción, aseguró Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica.

“Sí llegan funcionarios, sí llegan gente de la iniciativa privada, sí llegan personas tradicionales en estado de embriaguez, pero se lo repito: ya con esta reforma que hicieron en el tema de movilidad, dos cervezas representa un estado de embriaguez”, explicó.

De Luna reconoció que en el Juzgado Cívico han recibido a personas con ciertos cargos, pero negó que se les dé un trato preferencial.

“He comentado que al momento de que llegan estas personas, si lo son, pues omiten decirlo porque esto no representa nada. Al final de cuentas la falta administrativa está catalogada, el registro ya está hecho en la plataforma de nosotros y eso no implica que tengan un pariente o cercanía con cierta autoridad”, sostuvo.

Respecto a versiones de que una jueza electa fue detenida en estado de ebriedad, el director dijo no tener información clara.

Añadió que, debido a la actual normativa, incluso una comida con dos copas de vino puede derivar en una sanción por embriaguez.

Aseguró que todas las personas detenidas cumplen su sanción sin excepciones.

“Todos están. No hay un tema de que vamos a favorecer porque, por mucho que comenten que sean amigos, esto no [aplica] porque ya hay un registro y estamos cuidando que sea la aplicación del reglamento por su falta administrativa”, afirmó.

Finalmente, indicó que el servicio comunitario no es aplicable a personas en estado grave de intoxicación ni a quienes ejercen violencia de pareja.