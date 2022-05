Qué se vayan quienes no quieren estar en Morena: Diputada de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En la recta final del proceso electoral, la alianza encabezada por el PAN está cayendo en desesperación, afirmó la diputada por Morena Ana Gómez Calzada, argumentando presuntos montajes en contra de la campaña guinda.

“Están desesperados y tirando patadas de ahogado. Si ellos fueran tan arriba como dicen, ni nos volteaban a ver. Dicen que si vas a la cabeza no volteas a ver a la baja, lo cual quiere decir que nosotros vamos arriba. Aunque ellos tienen muchas prácticas muy desleales, por lo cual exhortamos que el pueblo decida”, subrayó en entrevista.

En ese sentido, Gómez Calzada ejemplificó en la distribución de un video donde un presunto militante de Morena habría sido captado hurtando en una tienda de conveniencia; situación que puso en duda.

“Pretendieron hacer un montaje, que era algo muy burdo, creo que se robaban un chicle y es la misma persona que ya no quiere estar en Morena. Un montaje burdo, que más que preocupación da risa. Nosotros vamos firmes, Morena ganó la campaña aquí y vamos a ganar las otras gubernaturas en disputa”, reiteró la legisladora.

Sobre la renuncia de militantes de Morena registrada en diferentes días de esta semana para apoyar al PAN, la diputada guinda afirmó que se trató de personajes que sólo vieron por sus propios intereses.

“Que se vayan quienes no son parte de nuestros ideales. Si hay personas que no comulgan con nuestro movimiento, pues no lo queremos aquí”, remarcó.

– ¿Se les convenció con dinero o con cargos?

– Yo no lo dudaría, ellos tienen dinero para comprar voluntades.

La votación por la gubernatura está programada para 5 de junio próximo.