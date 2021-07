Que se vaya Ortiz del ISSSSPEA: Jubilados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jubilados del servicio público local volvieron a protestar afuera de la sede del Poder Legislativo, en contra del cambio de medida para pago de pensiones, pero ahora demandaron abiertamente la renuncia de Jesús Ortiz Domínguez al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA), afirmando que no cumple la ley.

La protesta de este jueves congregó alrededor de unas 50 personas pese a una lluvia registrada durante la mañana, donde los manifestantes llevaron pancartas en donde pidieron la salida del funcionario estatal.

En entrevista Mario Rodríguez, quien encabezó la protesta, recordó que el Periódico Oficial del Estado, en 2018, donde se avaló que a los jubilados se les aplicase la ley del ISSSSPEA correspondiente a 1991 para su pago de pensiones en base a salario mínimo, no con Unidad de Medida y Actualización, recalcando que esto ha disminuido sus ingresos.

“El señor no está cumpliendo con la ley, sino al contrario la está violando. Los diputados ya aprobaron la ley y el funcionario no ha cumplido con lo que marca el Periódico Oficial. No entendemos porqué no aplica la ley como corresponde”, remarcó.

– ¿Si no puede que renuncie?

– Así de claro. Si no cumple con una ley, que renuncie. O que el gobernador (Martín Orozco) le exija su renuncia.

Sobre la polémica en que ahora se envolvió al director del ISSSSPEA, por organizar una fiesta con supuesta temática de narcotráfico, Rodríguez rechazó fijar una posición. “Son fiestas privadas y yo no puedo opinar, pues el señor sabe lo que hace con su vida. Nosotros lo que pedimos es que se aplique justicia”.

En los últimos dos meses, se han contabilizado al menos seis protestas semanales de jubilados a las afueras del Congreso.