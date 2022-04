“Que se pongan a estudiar”, sugiere Paquín a diputados que creen que la feria de San Marcos se realiza con recurso público 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cuestionado sobre advertencias de algunos diputados que lo mandarían a llamar para explicar el origen de 100 millones de pesos de presupuesto destinados para la organización de la feria de San Marcos en las dos ultimas ediciones canceladas, el presidente del patronato José Ángel González Serna respondió y les sugiere “que se pongan a estudiar”.

El funcionario estatal destacó que en el tema de las últimas dos ferias está la Contraloría estatal está revisando, por lo que no tiene mayor problema.

Sin embargo González Serna les enmendó la plana a los legisladores y resaltó que la feria no se hace con dinero público, sino a través de patrocinadores.

“Tengan cuidado con eso, la feria no se hace con recurso público y ya se los he dicho 10 mil veces, los diputados que crean que hubo 100 millones de pesos que el erario público destino a la feria estos diputados están equivocados, se los vuelvo a repetir y ya van 50 mil veces de que la feria no se hace con dinero público y si con patrocinios”, remachó.

Acto seguido Paquín González como es conocido detalló brevemente qué sí bieno no hubo feria en los últimos dos años tampoco debió haber existido pago alguno, sin embargo se deslindó y dejó en claro que él no estaba al frente del área.

“A lo mejor en este caso del pasado si le costó al erario y se destinaron quizá 7 u 8 millones de pesos para el gasto operativo del patronato, porque a la gente hay que pagarle, el agua, la luz, el teléfono, pero no se y en todo caso yo no hago auditorías y para eso está la contraloría”, recalcó.

Para rematar González Serna relató que si bien una vez que los patrocinadores ingresan el recurso este se convierte en dinero público, le parece extraño que hablen de cantidades exhorbitantes cuando no hubo feria y por consecuencia tampoco capital y menos que el gobierno le haya inyectado presupuesto.