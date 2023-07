‘Que se haga lo que la ley dice que debe ser’, dijo Montañez del caso MOS

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘Que se haga lo que la ley dice que debe ser’, respondió el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, cuestionado respecto a la audiencia final en el caso de presunto uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias en que se acusa el exgobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval.

En este sentido el primer edil panista refirió ‘no, pues yo creo que ahora sí que la ley es como dice el presidente, verdad, que la ley es la ley, y bueno, y pues que cada instancia haga lo que le corresponda, yo creo que no hay ahí que fijar algún criterio sino simplemente y sencillamente que se haga lo que la ley establece’.

Con respecto a si tiene confianza en los juzgados, y en que se recuperen los terrenos, dijo ‘pues mire, aquí más bien pues la confianza está en que se haga lo que corresponda a derecho, yo creo que esa es la confianza, que se haga lo que la ley dice que debe ser’.

En cuanto a que ambos son panistas, apuntó ‘mire yo creo que cada quién es responsable de sus actos, y yo creo que pues el ex gobernador de alguna manera a mí lo que me respecta habla de él, pues es que hizo un excelente gobierno, pero puesta lo demás no me toca a mi juzgarlo’.

Para culminar y dado de que el proceso ha sido largo, Montañez Castro comentó ‘pues ustedes saben que en nuestro país falta mucho por hacer en la materia legal, ustedes saben que los juicios son largos y bueno, pero pues por eso es que se está trabajando, por eso sabemos que la gobernadora recientemente acaba de presentar una reforma, pues para tratar de agilizar los procesos, y yo creo que pues eso es algo muy importante, pero bueno pues en este país si es algo en lo que se tiene que trabajar, no, en el tema pues de que haya más recursos, para que la justicia pueda ser más pronta’.