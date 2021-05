Que regresen fotomultas pide Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Derivado de lo múltiples accidentes ocurridos en los pasos a desnivel, el gobernador Martín Orozco Sandoval exigió al municipio que se retomen mecanismos más severos para contener el exceso de velocidad en arterias como el Segundo Anillo, implementando acciones como las llamadas fotomultas.

El problema central radica en el exceso de velocidad, el uso del teléfono celular y el consumo de alcohol que son los principales factores que están detonando los percances en los puentes, dijo en entrevista para el programa Buenos Días Gobernador de Radio BI.

“Me parece también que aquí es un problema de Tránsito, pero parece que no existen porque tengo años que no los veo, pero bueno; por otra parte, es mucho de la conciencia de los conductores para que no sobrepasen los límites de velocidad ni se distraigan”, puntualizó.

Recordó que en su momento hubo alguna alcaldesa que aplicó las fotomultas en aras de disminuir los percances y que independientemente a las fallas que pudo haber tenido se deben de retomar para ver si pegándole en el bolsillo a los infractores estos entienden.

Las ciudades más modernas del país han aplicado este esquema, por lo que no deberá de escandalizar a nadie que se vuelvan a aplicar, manifestó enérgico.

“Yo no sé si en su momento hubo negocio, simplemente es que la gente entienda que quizá sea necesario y que lo analice el municipio porque a mí no me van a estar cargando sus muertitos”, refutó.

En el 2013 cuando Martín Orozco apoyó de manera decidida la campaña del panista, Antonio Martín del Campo tuvo como una de sus propuestas electorales eliminar las fotomultas, cosa que hizo cuando asumió la alcaldía capitalina.