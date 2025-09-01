¿Qué puede esperar los aficionados de los Steelers de Aaron Rodgers?

Redacción

EU.-Aaron Rodgers se convirtió en nuevo quarterback de los Pittsburgh Steelers, fiel a su estilo, meditó su decisión (quizá más de la cuenta) sobre si continuar en la actividad en la NFL o optar por el retiro; aunque hizo sufrir de más a los aficionados de la franquicia Black and Gold, pues esperaban tener la respuesta previo al Draft 2025 y tener tranquilidad de cara a la próxima temporada.

El QB había sido vinculado con diferentes equipos, entre ellos los propios Pittsburgh Steelers, New York Giants, Minnesota Vikings e incluso con los New Orleans Saints; estos últimos debido al inesperado retiro de su quarterback Dereck Carr.

Finalmente el experimentado QB, llegó a un acuerdo por un año a cambio de 13.65 millones de dólares, que incluye 10 millones garantizados y un valor máximo de 19.5 millones. Por si fuera poco, el acuerdo incluye 5.85 millones en tiempo de juego e incentivos por rendimiento del equipo.

Steelers con cambio total en la plantilla de quarterbacks

Los de Pittsburgh hicieron cambios drásticos en su plantilla de quarterbacks, pues no llegaron a aun acuerdo con los dos que fueron titulares en la temporada pasada: Justin Fields se marchó con rumbo a New York Jets; y Russell Wilson firmó con los New York Giants.

Durante el draft, los Steelers esperaron hasta el tercer día para reclutar a un quarterback: Will Howard, con el puesto número 185 en la sexta ronda. De igual forma acordaron el regreso de Mason Rudolph, tras su pasopor los Tennessee Titans;y también firmaron a Skylar Thompson a principios de años, quien había estado como suplente en los Miami Dolphins.

El cuatro veces MVP, ya ha estado realizando sus primeros lanzamientos con el equipo de durante el minicampamento de entrenamiento.

¿Qué esperar de la temporada de Aaron Rodgers con los Steelers?

Rodgers buscará redención en los Steelers, tras un paso sumamente complicado con los New York Jets, donde sufrió rotura de tendón de Aquiles y en su última temporada con los Gang Green finalizó con marca negativa de 5-12, aunque completó el 63% de sus pases, lanzó para 3,897 yardas, 28 touchdowns y 11 intercepciones.

El QB no tiene nada que demostrar, pues el jugador será un futuro miembro del Salón de la Fama del Football Americano, que hasta ahora a sumado 62,952 yardas de pase y 503 touchdowns. Curiosamente, hace catorce años, Rodgers derrotó a a los Steelers con Mike Tomlin para ganar el Super Bowl XLV.

El calendario de los Pittsburgh Steelers comienza con una visita en la Semana 1 a los New York Jets en el MetLife Stadium el 7 de septiembre de 2025; en un enfrentamiento ante el exquarterback de Steelers, Justin Fields; además reciben a los Green Bay Packers en el Acrisure Stadium el 26 de octubre, en Sunday Night Football.

Steelers cuenta con buenas armas en la ofensiva, la franquicia adquirió en canje al wide receiver de los Seattle Seahawks, DK Metcalf; por si fuera poco recuperan a uno de los lideres del equipo, el tight end, Pat Freiermuth.

Con información de AS