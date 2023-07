Que prueben despliegue de cárteles mexicanos, reta AMLO a la DEA

Redacción

Nayarit.- Rebatió el Presidente, Andrés Manuel López Obrador la información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que la víspera estimó que los principales cárteles del narcotráfico mexicano, el de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG), tienen más de 44 mil elementos en más de 100 países alrededor del mundo.

Por ello y en conferencia desde Tepic, el Mandatario federal pidió a la jefa de la DEA, Anne Milgram, que informe de dónde sacó dicha información, y declaró “no tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen 40 mil, en 100 países, 40 mil elementos, 20 mil del Cártel de Sinaloa y 20 mil del Jalisco, que nos diga cuáles son las pruebas que tiene”.

Ante el cuestionamiento sobre si ¿esta información no se la compartieron en la reciente reunión de seguridad?, respondió: “no, no, no, ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el Gobierno de Estados Unidos, es que no hay coordinación entre ellos”.

Luego se le interrogó ¿no hay mala fe?, a ello dijo: “no, no, es que hace falta poner orden, la política es, entre otras cosas, poner orden en el caos. Si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances”.

E insistió “acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del Gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del departamento de Estado para la seguridad y no hubo ninguna información al respecto. Entonces, hay coordinación, por eso sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información”.

Recordemos que el jueves, durante una comparecencia en el Capitolio, Milgram aseguró que tras un mapeo, la agencia estima que el Cártel de Sinaloa tiene más de 26 mil miembros, asociados, facilitadores e intermediarios alrededor del mundo, mientras que el CJNG tiene más de 18 mil 800.

Asimismo y de acuerdo con la versión escrita del testimonio de Milgram entregada al Comité, el CJNG sería el cártel con una presencia más amplia en el territorio mexicano, al operar en 21 de las 32 entidades federativas, mientras que el Cártel de Sinaloa estaría presente en 19 de los estados.

En tanto que en plano internacional, la DEA aseguró que el Cártel de Sinaloa tiene la presencia más amplia entre todos los cárteles del narcotráfico mexicano, pero advirtió que el CJNG tiene presencia en todos los continentes excepto la Antártida, el continente congelado en el hemisferio sur del planeta.

Finalmente Milgram insistió en que ambos cárteles son centrales en la producción ilegal en México, así como en el contrabando a EU, de fentanilo, el opioide sintético que el Gobierno estadounidense calcula fue responsable de más de 75 mil muertes tan sólo en el año 2022.

