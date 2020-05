Que presenten denuncias ante la autoridad competente: Nada que temer: Alcalde de Pabellón

Claudio Bañuelos

Pabellón de Arteaga, Ags.- Cuauhtémoc Escobedo Tejada, alcalde de esta demarcación, aseguró con tranquilidad que no tiene nada que temer, luego de que fue acusado por una sexoservidora de la zona de tolerancia El Charquito de “drogarse y emborracharse” en las mesas de los establecimientos de ese lugar.

En charla con El Clarinete el presidente municipal sin inmutarse expresó “tengo 18 años sin pararme a El Charquito, no forma parte de mi catalogo de actividades recreativas, no he probado drogas en vida”, afirmó.

Con tono tranquilo igual que su gesto anotó “no tengo nada que temer, y estoy seguro que no van a presentar una sola prueba de sus dichos ante las autoridades competentes, estoy cierto que no va a pasar del tema mediático”, dijo.

Posteriormente apuntó que El Charquito pertenece a particulares y son ellos los que tienen que invertir para mejorar sus negocios

Igualmente el edil perredista manifestó “estoy dispuesto a realizarme el antidoping, al tiempo en que reiteró “sería bueno que presenten pruebas en mi contra y no se quede en dichos”.

Finalmente puntualizó tener la conciencia tranquila “En algo tuvo razón Salma (Luévano quien encabeza un movimiento en contra del alcalde para exigirle que entregue apoyos a las sexoservidoras de la zona roja del municipio porque al estar cerrado el lugar carecen de clientes y no tienen ingresos para comer). cuando dijo que tengo 4 años de alcalde, los mismos que tengo si ir a El Charquito, pero de hecho va para 18 años”, sentenció.

El pasado 6 de mayo cerca de 30 sexoservidoras se plantaron a las afueras de la presidencia municipal para exigir apoyos al alcalde, como hasta la fecha no han recibido nada, este miércoles 20 se presentaron ante la CEDH para interponer una queja en contra de Escobedo Tejada por discriminación.