¿Qué pasó con el cuerpo de la primera hija de Gloria Trevi?

Redacción

Ciudad de México.-La vida de Gloria Trevi, especialmente los años que compartió al lado deSergio Andrade, está manchada por múltiples conflictos que inclusive engloban acusaciones de delitos que ocasionaron que la cantante y su entonces representante terminaran en prisión acusados de violación, secuestro y el también productor musical por corrupción de menores.

Pero uno de los casos que más ocasionaron señalamientos, indignación y tristeza fue el del lamentable deceso de su hija llamada Ana Dalay, quien presuntamente falleció a consecuencia de la llamada “muerte de cuna” cuando tenía aproximadamente cuatro semanas desde su nacimiento.

El suceso desató dudas sobre si era verdad la versión que se hizo pública sobre el suceso, pero lo que más causó conflicto y dudas fue qué fue lo que realmente pasó con el cuerpo de Ana Dalay pues las dos implicadas, que son María Raquenel (Mary Boquitas) y a Liliana Regueiro, dieron versiones aterradoras.

Sergio Andrade y Gloria trevi tuvieron a una hija que la cantante llamó Ana Dalay, (Archivo)

Primero destaquemos las declaraciones de Liliana Regueiro, quien era bailarina del clan Trevi-Andrade (y que fue considerada como una víctima del representante de Gloria Trevi), narró el cruel destino deAna Dalayy de sus restos que no tuvieron una sepultura justo como Sergio Andrade le hizo creer a la intérprete de El Recuento de los Daños.

De acuerdo con la mujer, fue el hombre acusado de corrupción de menores, quien le pidió que tomara los restos de la recién nacida y los fuera a sepultar a algún lugar en la carretera, sin especificar cuál; sin embargo, le pidió que si se acercaban policías entonces la tirara a uno de los ríos cercanos sin que se percataran de su acción.

Y finalmente así fue, el río donde presuntamente terminó el cuerpecito de Ana Dalay está cercano a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. De acuerdo con Regueiro, el cadáver de la menor de edad fue envuelto en una bolsa de plástico y colocado en una maleta de color verde.

ARCHIVO – Gloria Trevi logró superar el momento más oscuro de su vida y hoy es una de las cantantes más importantes dentro de la música de nuestro país. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

Una de las declaraciones más indignantes que dio Liliana Regueiro fue que borraron las huellas dactilares de manos y pies para que no la pudieran identificar. Finalmente ocurrió lo inevitable, a pesar de que la mujer de origen argentino pensó en sepultar a Ana Dalay, la terminó aventando en el río Recreio.

“Saqué la bolsa, no quise pensar y la arrojé, porque esa era la orden que él (Sergio Andrade) me había dado… se escuchó que cayó al agua, me di la vuelta y me fui”, declaró Regueiro en un programa especial de El Ojo del Huracán.

La policía de Río de Janeiro, Brasil, tras realizar una búsqueda exhaustiva en el lugar, indicaron que no encontraron ningún cuerpo de una recién nacida, por lo que se concluyó que ella se hundió a consecuencia de la vegetación donde sus restos fueron atrapados.

Gloria Trevi Es Declarada Inocente

Mary Boquitas aseguró que Sergio Andrade dejó morir a Ana Dalay

María Raquenel reveló que una vez que encontraron a Ana Dalay sin vida, fue Sergio Andrade quien les prohibió llamar a alguna ambulancia o llevarla al hospital para ser atendida porque “ya no había nada qué hacer”.

Haciendo caso omiso, Mary Boquitas, reveló que ella intentó, mediante maniobras de reanimación, devolver los signos vitales a la recién nacida, pero sin tener éxito. Algo que le causó conflicto fue que Sergio Andrade no permitiera llamar a los paramédicos o llevarla con un médico para que finalmente pudiera revelarse y esclarecerse la causa de muerte.

De acuerdo con María Raquenel, esto le pareció sospechoso, pero acataron las órdenes del también productor musical porque en ese momento ellos ya estaban siendo buscados por las autoridades que intentaban detenerlos por su responsabilidad en distintos delitos como violación y corrupción de menores.

La cantante Mary Boquitas dio a conocer que ella tiene la idea de que Ana Dalay pudo haber sido asesinada por ordenes de Sergio Andrade, pero lamentablemente es algo que nunca se sabría.

Con información de Infobae