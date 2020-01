¿Qué opinan las mujeres de Jesús María sobre el aborto?

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El tema del aborto ha generado un fuerte debate en muchos sectores de la población. Mujeres y hombres han tomado parte de diferentes grupos y han luchado por los derechos que creen que son los correctos, dependiendo de sus experiencias y creencias.

En Aguascalientes, la Ley Pro Vida ha sido tocada en escasas ocasiones dentro del Congreso local, sin que hasta la fecha haya un avance significativo.

Mientras tanto, la población ha tenido un acercamiento más profundo a este tipo de cuestiones desde que se ha debatido la mencionada ley.

En el caso de Jesús María, uno de los municipios con mayor número de habitantes en el estado, también se han generado opiniones respecto a la interrupción del embarazo. En un ejercicio realizado por El Clarinete en la demarcación, algunas mujeres de diferentes edades y situaciones expresaron su punto de vista.

Una madre de familia, Teresa López, señaló que el aborto sólo debería practicarse en caso de que la vida de la madre esté en riesgo o bien, cuando se haya cometido una violación:

“Yo opino que el aborto es un tema muy delicado y las mamás tiene que pensarlo bien, con sus esposos si tienen o con ellas mismas, si no se arrepentirán después. Si ya están muy delicadas en el embarazo, quizá es hasta lo que los médicos digan o no sé. También, si es violación pues creo que no se vale, menos en las veces donde son niñitas o muchachitas”.

Otra ama de casa, Mariana Hernández, que se encontraba comprando algunas cosas de la despensa, concordó con la práctica del aborto solo en casos de violación:

“A lo mejor, si es violación. No siento que esté bien castigar al bebé que no sabe que existe, que no es su culpa”.

Otra opinión surgió de una joven, Ángela Montoya, quien estudia la preparatoria. Para ella, el aborto debe ser analizado de manera particular:

“Creo que la situación siempre es difícil para las mujeres, pero depende de cada quién. A lo mejor una no tiene el dinero para mantener al bebé o la dejó su novio o el esposo y quedó sola, pudo no ser planeado o como vemos muchas veces que las violan y quedan embarazadas. Creo que se deben revisar muchas cosas y que no se perjudique a la mamá ni al bebé”.

Otra mujer, Guadalupe Reynosa, quien estaba en compañía de su hija adolescente, expresó que ” en lo personal no lo apoyo, pero uno nunca sabe hasta que le pasa en su familia. Yo opino que no debería ser, hay muchas familias que quisieran un bebecito. Un bebé es una bendición y no deberíamos rechazarla. Pero te digo, le pueden pasar las cosas a uno y ahí ya es cuando no se sabe”.

En el ejercicio, por lo menos cuatro mujeres prefirieron reservar sus comentarios.

Otras dos dijeron que no tenían una opinión formulada o que no sabían mucho del tema.