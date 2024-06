Que Noroña no formó parte del pacto de cuotas en Morena: AMLO 

Redacción

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que, a pesar del cariño que le tiene a Gerardo Fernández Noroña, el diputado no formó parte del acuerdo pactado entre los aspirantes presidenciales de Morena para el reparto de coordinaciones en el Congreso y posiciones en el Gabinete de Claudia Sheinbaum.

“Quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera”, expresó López Obrador, reconociendo las cualidades del diputado del Partido del Trabajo (PT), quien participó como “corcholata” presidencial.

Sin embargo, el Mandatario fue enfático al señalar: “Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena”.

El presidente López Obrador detalló el proceso de selección de candidatos, explicando cómo se manejó la participación de los partidos aliados.

Según el Mandatario, se acordó que los partidos distintos a Morena podrían proponer un candidato para participar en la encuesta. En este contexto, el PT nominó a Fernández Noroña, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso a Manuel Velasco.

López Obrador subrayó que el acuerdo original para la distribución de cargos se centraba principalmente en los miembros del movimiento de Morena.

Recordó que hubo un reclamo por parte de Noroña “de que no se le había invitado” inicialmente al proceso. No obstante, el Presidente insistió en la importancia de respetar los acuerdos establecidos: “No se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, solo que se tiene que privilegiar la unidad y aceptar los acuerdos”.