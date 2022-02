Que no vaya el que no quiera a las corridas de Toros: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista Martín Orozco Sandoval, defendió la realización de las corridas de toros de aquellas corriente de protección animal que encabezan pequeños grupos que están en contra de las mismas.

Al asistir a la inauguración de la LXXXIX Asamblea Nacional de Criadores Toros de Lidia que se realiza en Aguascalientes, Orozco Sandoval fijó su postura de defensa a la tauromaquia por lo que representa para la entidad.

El mandatario estatal arrancó los aplausos de los ganaderos presentes en el Teatro Víctor Sandoval al señalar contundente: “Como decía Joaquín Sabina, el que no quiera ir a los toros que no vaya y que no vaya”.

Posteriormente fustigó exponiendo que detrás de las corridas de toros hay bastantes beneficios económicos, de empleos, pago de impuestos y hasta temas ecológicos para el campo.

“Luego hay políticos que que no les gusta hablar de aquello que presionan las minorías, pero poco a poco luego estamos perdiendo por unos cuantos tradición, cultura e historia; entonces cuenten con este gobierno para hasta el último día de mi mandato trabajar de la mano con cada uno de ustedes y posteriormente para defender la tauromaquia”, concluyó su discurso.