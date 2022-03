Que no se dejará endeudamiento adicional a los 3 mmdp  a la próxima administración: SEFI

Redacción

Aguascalientes Ags.- El secretario de Finanzas del estado, Carlos Magallanes García, aseguró que no de dejará endeudamiento adicional a los 3 mil millones de pesos que se tienen a la próxima administración.

El funcionario estatal mencionó que el último endeudamiento solicitado hasta por 700 millones de pesos se trató de un adelanto de ahorros que se pagará en la primera semana de abril.

-¿Y a que se va a destinar ese recurso?

-A proyectos productivos y para cubrir necesidades de liquidez al corto plazo; lo que pasa es que el dinero ya lo teníamos, se trata de economías e ingresos excedentes que no los podíamos utilizar hasta abril y se necesitaba el recurso para adelantar procesos de licitación porque esta administración se va en septiembre y no le alcanzarían los tiempos, justificó.

Insistió en que se pagará en tiempo y forma la deuda, al tiempo en que presumió que se buscará liberar garantías con los bancos hasta por 800 millones de la deuda acumulada que se tiene.

-¿Entonces cómo quedaría la deuda que van a dejar?

-Como en 3 mil millones de pesos.

-¿Cuánto más que la administración pasada?

-Bueno, si hay un incremento pero esto fue básicamente por el crédito que se adquirió para movilidad, pero no tenemos ningún Incremento adicional y la otra es que las tasas de interés que tenemos son las más bajas del país, por lo que es una deuda manejable, remató en tesorero estatal.