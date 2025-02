Que no se comprometió la seguridad de Aguascalientes tras secuestro de esposa de alcalde

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, rechazó que la seguridad de la entidad se comprometa tras el secuestro de la esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco el pasado fin de semana.

En entrevista colectiva al acudir al arranque de la campaña de despistolización del Ejército Mexicano en la plaza principal, el conocido como jefe “Platino”, reveló que la corporación que encabeza no tuvo conocimiento del evento el pasado sábado a las afueras de residencial Ruscello, porque no se tuvo ningún reporte al 911.

“No podemos dar mayor información porque a nosotros no nos llegó ninguna información al 911 o alguna situación, entonces desconocemos el contexto”.

Confirmó que la localización de la víctima no fue en Calvillo como se manejó.

Finalmente, mencionó que las investigaciones están a cargo de las Fiscalías de Aguascalientes y Jalisco.