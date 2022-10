Que no haya excusas en gabinete de Aguascalientes para entregar resultados: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tiene que haber completa confianza en las y los integrantes del gabinete estatal que incluye representantes de tres partidos políticos, expresó Adán Valdivia López, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, quien afirmó que no deberán presentarse justificaciones.

“Los equipos de trabajo se tienen que armar con la confianza a las personas que van a encabezar y la entrega de resultados de quien depende, es de los titulares. Creo que se tiene que fortalecer a los titulares pues de esa manera les da la pauta de que les entregas la confianza y ahora ellos tienen que entregar resultados. Que no haya situaciones de ‘es que si me hubieran dejado, es que no me dejaron armar’ y entonces que la entrega de resultados no sea una excusa”, afirmó el legislador.

– ¿Cuáles serán los principales retos para la administración?

– Sin lugar a dudas seguridad, economía y servicios.

La conformación del gabinete de la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel incluyó a militantes del PRI para dirigir carteras como educación y campo, además del PRD en el área de cultura. Los dos institutos políticos participaron en la alianza durante el proceso electoral.

Por lo pronto, Valdivia López hizo hincapié en darle el beneficio de la duda a las personas que Jiménez incluyó en su equipo cercano de trabajo de la gobernadora.

“Darle la confianza al gabinete. La garantía de que los perfiles son de personas que tienen preparación y que tienen experiencia, son perfiles muy ad hoc para las áreas. Yo no tengo dudas de que entregarán resultados”, abundó.