Que Nissan no se va de Aguascalientes, dice Sedecyt

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no hay riesgo que las plantas Nissan en Aguascalientes se vayan de la entidad como está previsto en otras entidades, garantizó Esaú Garza de la Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECyT)

“Las operaciones de Nissan se mantienen, no me han informado. No hay ningún cambio o algún movimiento que se tenga contemplado para las plantas en Aguascalientes y sobretodo estamos en pláticas para que Nissan pueda seguir creciendo en el estado”, declaró el funcionario estatal en entrevista.

– ¿Ha tenido acercamiento con los directivos?

– Estamos en comunicación permanente, pues estamos analizado diferentes proyectos, entre ellos el desarrollo de proveedores.

El titular de Sedecyt abundó que en todo caso, si se ha ventilado alguna información en torno a las dos plantas de Nissan en Aguascalientes, no se ha generado a través de los medios oficiales de la compañía.

En el transcurso de la semana, trascendieron noticias de posibles cierres de plantas Nissan en México; de manera concreta en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.