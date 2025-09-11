Que le echen ganas, responde Mota a priistas; ve trasfondo político tras acusaciones en su contra

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente municipal de Asientos, José Manuel González Mota, invitó a los priistas a que le echen ganas y se pongan a trabajar, esperando el tiempo para verse en las elecciones.

Tras acusaciones de la dirigencia tricolor y de su regidora en ese municipio, Araceli Rangel, quienes lo señalaron de malos manejos de recursos e inclusive amagaron con demandarlo por violencia política de género, el edil ahora convertido a perredista respondió que le parece extraño que la representante cuestione el manejo de las finanzas cuando ella ha aprobado todas las cuentas públicas.

La plana mayor del PRI encabezados por su presidente Kendor Macías y su delegado Enrique Flores, se trasladaron el pasado miércoles hasta Asientos donde en conferencia de prensa cuestionaron la administración de González Mota.

Reveló que el esposo de la regidora priista se proclamó candidato e inclusive lo reto.

“Por cierto el esposo de la regidora Araceli se proclamó candidato, que el reta a Mota, dijo públicamente”.

Al final el exedil morenista les insistió a los tricolores que le echen ganas, que se pongan a trabajar y que esperen a los tiempos políticos.