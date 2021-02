Que la señora se dedique a su campaña y se olvide de nosotros

Respuesta a Margarita Gallegos, diputada y candidata a la alcaldía de San Francisco de los Romo por el PRI.

San Francisco de los Romo, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente misiva:

“Generalmente no me presto a estas cosas, pero esta entrevista me parece una burla hacia mi familia, en primer lugar nosotros nunca culpamos a la “señora” de lo que paso con la camioneta de mi papá, es mas ni siquiera quisimos hacerlo público, ese día llegaron unos policías que querían tomar fotografías y no lo permitimos, no nos interesaba que se hiciera un escándalo porqué para nosotros fue un evento bastante fuerte y decidimos mantenerlo en privado, obviamente los vecinos se enteraron porque llegaron al domicilio unidades de bomberos, protección civil y policía que llamaron la atención, ya si por chismes se le culpo a ella no es mi problema, yo no puedo controlar las opiniones de la gente pero si dejar bien claro que de nosotros no salió.

Reconozco que hay diferencias como ella lo señala y ella sabe muy bien el porqué, desgraciadamente mi padre ya no está aquí para poder defenderse y declarar todas las cosas por las que tuvimos que pasar por culpa de ella, porque como no pudo manejarlo a su antojo hizo varias cosas contra nosotros para asustarlo de las cuales ella es consiente, y aun así el no cedió a sus caprichos.

Segundo punto, sobre el “mal agradecimiento” que ella comenta, solo tengo una cosa que preguntar, ¿que se supone que debemos agradecerle?

Sí, ella lo lanzo como candidato, pero él trabajó en su campaña, camino por cada una de las comunidades que corresponden a San Francisco de los Romo hablando con la gente, pago su campaña con dinero personal, se ganó el cariño de la gente, incluso de personas que no pertenecen al PRI, personas que le dejaban claro que lo elegían a él como persona no al partido, y que ahora ella se quiera colgar el que mi padre se volvió presidente es bastante ridículo; y sobre que le dio COVID por un descuido permítanme aclararles que el no estaba enfermo, desgraciadamente le dio un infarto y perdió la vida.

Tercer y último punto, el que tema por su integridad personal tampoco es problema de mi familia, nosotros no hemos hecho comentario alguno sobre que nuestra intención sea hacerle daño, ¿para qué? .

No valdría la pena ensuciarnos las manos, en lo único que estoy de acuerdo con ella es que la justicia divina existe y tarde o temprano a cada uno nos va llegar la hora de pagar, gracias a Dios nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila; si ella tiene miedo, que piense y recuerde bien a todas las personas a las que ha dañado.

Desde que mi padre falleció nos hemos mantenido al margen de la política, no nos interesa estar involucrados, nos hemos alejado de ese mundo para poder llevar nuestro luto en paz, por lo cual pido a la “señora” que se olvide de nosotros, ya nos hizo bastante daño, que se dedique a su campaña y nos deje vivir en paz”.

Atte Verónica L.