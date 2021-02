Que hagan su ‘luchita’ ex alcaldes y ex gobernadores en campaña:Reyes Velázquez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex alcalde panista de esta ciudad, Alfredo Reyes Velázquez, dijo respetar la determinación que han tomado Luis Armando Reynos Femat y Gabriel Arellano de volver a buscar la alcaldía capitalina.

El exsenador dejó en claro que se reserva su opinión, no obstante dijo que están en su derecho de hacer su ‘luchita’, en una contienda que será difícil por las complicaciones que se viven.

“Respeto el ejercicio de si libertad de decisión, yo te pongo el ejemplo de que yo también pude haber levantado la mano para buscar intentar volver a ser y no necesito de hacer campaña porque la gente me conoce gracias a los medios, sin embargo no lo vi viable”.

A su vez el también exdiputado local manifestó que el reto no es que te conozcan más que a otros o que tengas más espectaculares, sino hacer política en materia social donde den propuestas en materia de salud, de economistas, agua, servicios públicos.

“En el caso de los ex alcaldes, esta bien pero justamente estaremos esperando que ya con la experiencia acumulada traigan buenas propuestas”.