Ciudad de México.-¿Qué hacer si un elevador se desploma? La pregunta cobró relevancia tras el reciente accidente en Plaza Mítikah, uno de los complejos comerciales y residenciales más modernos de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, un elevador sufrió una falla mecánica que provocó su desplome parcial, dejando a varias personas atrapadas y causando momentos de pánico.

Para entender cómo actuar en una situación así, recurrimos a Miguel Assal, especialista en seguridad y conferencista, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). Con su experiencia, detalla cuáles son los pasos que pueden salvar tu vida si un elevador se desploma o presenta una falla grave, y por qué la reacción correcta en esos segundos críticos marca toda la diferencia.

¿Qué hacer (y qué no) si un elevador se desploma?

Aunque es un escenario sumamente improbable, la probabilidad de que un elevador caiga en caída libre es de aproximadamente 1 entre 10 mil millones por viaje. Sin embargo, el reciente incidente en Plaza Mítikah nos recuerda que siempre es útil conocer las medidas adecuadas en caso de una emergencia así.

Lo que nunca debes hacer en una caída de elevador:

Evita saltar antes del impacto : esta creencia es un mito; seguirías descendiendo casi a la misma velocidad y el golpe podría ser igual o incluso más fuerte.

: esta creencia es un mito; seguirías descendiendo casi a la misma velocidad y el golpe podría ser igual o incluso más fuerte. No permanezcas de pie esperando el choque: esta postura concentra la fuerza en piernas y columna, multiplicando hasta por diez la carga sobre tu cuerpo.

La mejor opción:

Si existe la mínima posibilidad de sobrevivir, lo más recomendable es recostarte boca arriba en el centro del ascensor, protegiendo tu cabeza. Esta postura distribuye mejor la fuerza del impacto y reduce el daño en zonas específicas, aunque mantenerla en una caída real no siempre será sencillo.

