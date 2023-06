Que el Madrid no tiene dinero para fichar a Mbappé

Redacción

España.- El agente de Ferland Mendy, Yvan Le Mée, habló con respecto a que el delantero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, volvió a ser vinculado con el Real Madrid durante este verano, un hecho que a pesar de los años sigue siendo mediático.

En entrevista con RMC Sport el agente del jugador francés afirmó que el club madrileño no tiene la viabilidad económica para realizar un traspaso como Mbappé, y apuntó “es un club que actualmente no tiene el dinero para un traspaso”.

Asimismo habló sobre la madre de Mbappé, Fayza Lamari, quien es la que negocia el futuro del delantero francés, en un duro mensaje sobre sus capacidades, toda vez que dijo “no es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante pero no sé cocinar, así que no lo hice. Por un momento, solo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer. Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia”.

Incluso afirmó que si Mbappé tuviera otro agente, el futuro del jugador sería otro y ya tendría un par de temporadas en el Real Madrid, argumentando que “estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, se habría ido al Real Madrid”.

Luego mencionó “cuando no tienes los códigos, cuando no tienes los usos y costumbres, cuando hablas con el dirigente de un club histórico como si estuvieras hablando con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona. Quizá no sepas cómo manejar la situación para llegar hasta allí. Sigue en París y obviamente no parece contento de estar allí”.

*Con información de MEDIOTIEMPO.