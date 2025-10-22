¿Qué días será la Feria Nacional de San Marcos 2026?

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, sus integrantes aprobaron la propuesta que presentó el presidente del órgano, José Ángel González Serna “Paquín” para que la verbena abrileña de 2026 se celebre del 18 de abril al 10 de mayo, de lo cual se dará vista al Cabildo de Aguascalientes para que de su autorización.

Por su parte, las unidades de Auditoría, Investigación y Substanciación, así como la de Resolución del Órgano Interno de Control del PFNSM, rindieron el Tercer Informe Trimestral de actividades.

En esta sesión ordinaria, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Maricela de los Dolores Acosta Herrera rindió protesta como representante de su sector ante la Junta de Gobierno del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y a su vez otorgó la suplencia para asistir a las sesiones a Alejandro Rojas Vieyra, a quien también se le tomó protesta; además, por esta ocasión, Roberto Ramírez cedió la representación del sector hotelero a Xóchitl Pérez Gama.

Cabe mencionar que además de González Serna quien funge como presidente de la Junta de Gobierno del PFNSM, quien ejerce la función de secretario del órgano es el representante del Cabildo de Aguascalientes, el síndico Octavio Ozuna; son también parte del mismo, el secretario de Turismo, Mauricio González; el director General del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Zúñiga Vázquez; Javier Belasteguigoitia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, así como el diputado Salvador Alcalá, como representante de la Cámara de Diputados local y Luis Fernando Serrano, Comisario de la Contraloría General del Estado.