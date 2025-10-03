¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas volvieron a perder

Redacción
Aguascalientes, Ags.-Las Centellas se enfrentaron en el Estadio Corregidora a la escuadra de
Querétaro. El encuentro finalizó con victoria para las locales por marcador de
1-0.
La primera mitad inició cerrada, producto del orden mostrado por ambas
escuadras. Con el paso de los minutos, las queretanas se plantaron mejor en
el terreno de juego y comenzaron a generar peligro en el área necaxista. Al
minuto 16, las locales abrieron el marcador y tomaron la ventaja en la disputa
por los tres puntos. Aunque las de Aguascalientes intentaron reaccionar, el
resultado se mantuvo sin cambios hasta el descanso.
Para la segunda parte, las de Querétaro tuvieron la oportunidad de ampliar la
ventaja desde los once pasos; sin embargo, Jennifer Amaro detuvo el cobro
con una gran intervención. A partir de ese momento, el Equipo de
Aguascalientes adelantó líneas y generó acciones de peligro en el área rival.
No obstante, a pesar del esfuerzo mostrado, el marcador no sufrió más
modificaciones, por lo que con el silbatazo final se concretó la victoria
queretana.