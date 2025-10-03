¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas volvieron a perder

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las Centellas se enfrentaron en el Estadio Corregidora a la escuadra de

Querétaro. El encuentro finalizó con victoria para las locales por marcador de

1-0.

La primera mitad inició cerrada, producto del orden mostrado por ambas

escuadras. Con el paso de los minutos, las queretanas se plantaron mejor en

el terreno de juego y comenzaron a generar peligro en el área necaxista. Al

minuto 16, las locales abrieron el marcador y tomaron la ventaja en la disputa

por los tres puntos. Aunque las de Aguascalientes intentaron reaccionar, el

resultado se mantuvo sin cambios hasta el descanso.

Para la segunda parte, las de Querétaro tuvieron la oportunidad de ampliar la

ventaja desde los once pasos; sin embargo, Jennifer Amaro detuvo el cobro

con una gran intervención. A partir de ese momento, el Equipo de

Aguascalientes adelantó líneas y generó acciones de peligro en el área rival.

No obstante, a pesar del esfuerzo mostrado, el marcador no sufrió más

modificaciones, por lo que con el silbatazo final se concretó la victoria

queretana.