¡¿Qué chingados están haciendo?!: MOS vs municipio

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Vuelve a tronar el gobernador panista Martín Orozco en contra del municipio capital, por el tema de la falta de mano dura para meter en cintura a bares y antros que no hacer valer los horarios marcados en el Indicador Estatal Covid, y lo más grave con aforos “¡Hasta el tope cabrón!”.

Durante el programa Buenos Días Gobernador en Radio BI conducido por Rocío Gutiérrez, Orozco Sandoval lamentó que en medio de un aumento de contagios haya autoridades que no estén asumiendo su responsabilidad.

“En un tema durante un periodo que es atípico donde tenemos un problema fuerte y si no ayudas, pues entonces ¿Qué chingaos estás haciendo?”, estalló.

Puntualizó que existe un decreto que marca que hasta las 12 debe permitirse la actividad, sin embargo existen bares que están trabajando hasta las 4 de la mañana, como si no pasará nada.

Lamentó que quieran culpar a la Guardia Sanitaria, cuando es bien sabido que la misma no tiene la capacidad como si la tiene el municipio para actuar con personal del área de Reglamentos, Mercados y Policías Municipales.

De igual manera señaló que pese a que es un año electoral “hay que tomar decisiones que raspan” y en ese contexto no solo él como Ejecutivo estatal lo tiene qué hacer si no también los alcaldes y alcaldesas en el estado.

Al final el gobernante insistió en que se está trabajando un nuevo decreto para la próxima semana, buscando evitar que se vuelvan a disparar los contagios y se eleve el número de muertos y encamados.

Apenas el fin de semana pasado, el gobierno del estado a través del Instituto de Servicios de Salud permitió el acceso de 6 mil personas al Estadio Victoria para presenciar el juego entre Necaxa y San Luis en el Estadio Victoria de esta ciudad.