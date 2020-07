Que AMLO también se apriete el cinturón para no pegarle al recurso de municipios: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también debe apretarse el cinturón o cancelar algunos proyectos para obtener un ahorro de recursos y así, no recortar las participaciones de los municipios, señaló el alcalde Antonio Arámbula López.

El edil, quien manifestó su descontento por la forma en la que el mandatario está llevando a cabo los ajustes a las participaciones de los estados y municipios del país, apuntó que ambas partes deben tener el mismo sacrificio de sus recursos para sobrellevar la pandemia del coronavirus.

Como ejemplo, Arámbula indicó que Jesús María tuvo que cancelar la Feria de los Chicahuales por la pandemia y que además, está recibiendo cada vez menos participaciones de la federación, lo que podría generar un panorama económico difícil para el Ayuntamiento.

“Definitivamente nos está pegando fuerte la pandemia y las medidas que está tomando el gobierno federal, el gobierno federal también debe de amarrarse el cinturón y cancelar algunos proyectos. Así como yo cancele la Feria de los Chicahuales (…) así también el gobierno federal se tiene que amarrar el cinturón y cancelar algunos proyectos que le ahorren dinero y no nos afecten a los municipios”.

El alcalde comentó que tan solo en los últimos dos meses, Jesús María ha recibido 9 millones de pesos menos de los que estaba esperando recibir, por lo que teme por más recortes en lo que queda del año.

“A fin de cuentas los municipios no hemos sido culpables de esta pandemia y yo creo que corresponde la verdad, que no nos descuente nuestras participaciones”.

En este sentido, Arámbula no descartó el hecho de que se tenga que recortar una parte del personal del Ayuntamiento, ya que las nóminas representan cerca del 70 por ciento de los gastos de la presidencia.

“No se me hace justo ni correcto, pero así están las cosas”, finalizó.