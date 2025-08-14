Que ahora sí; pondrán a prueba en Aguascalientes camiones eléctricos 

23.1 C
Aguascalientes
14 agosto, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Adelanta el coordinador general de Movilidad  Ricardo Serrano de pruebas con camiones urbanos eléctricos y ver su viabilidad en el uso diario.

Se trata de unidades Taruck que se están construyendo en México y que estarían realizando recorridos a prueba para checar su eficiencia en el servicio.

Por lo anterior se realizan adecuaciones a la terminal oriente de Miguel Ángel Barberena Vega para incluirle terminales eléctricas para poder traer algunas unidades a prueba.

Las mismas se destinarían dentro de las rutas auxiliares y alimentadoras en el oriente o inclusive se harían pruebas para ver la incorporación de un sistema urbano en algún municipios del interior.

Con estas unidades se busca eficientar el servicio, así como cuidador el medio ambiente y generar ahorros en combustible, concluyó en entrevista con medios de información.