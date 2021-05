PVEM: presentará Banda denuncia contra Lorena Prieto

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada del Partido Verde Karina Banda Iglesias anunció que procederá en contra de Lorena Prieto Reyes quien la acusó de supuestos malos tratos y hasta por haberle exigido renunciar a su candidatura para el distrito XVI.

“Es una denuncia que realizo por violencia política. Porque el decir que no deben votar por una persona, debe avalarlo con pruebas y yo sí tengo pruebas de que todo lo que dice la persona que hace referencia a mi nombre no es ni cierto, ni correcto y no se vale”, enfatizó en entrevista la también aspirante a una legislación federal.

– ¿Ante quién se presenta?

– Se presenta ante la oficialía de partes del INE, porque soy candidata. El hecho de llamar a no votar por una servidora y decir que no merecía ser diputada de la comisión de Derechos Humanos. Jamás, porque no va dentro de mis valores.

El pasado lunes 24, Prieto Reyes en una conferencia de prensa junto con otros militantes del PVEM se lanzó en cuestionamientos contra Banda Iglesias, de quien dijo haber sido asistente en Palacio Legislativo y que cuando fue electa para una diputación Banda le pidió renunciar a su candidatura para cumplir con cuotas internas pero que al negarse, presuntamente le despidió.

“Quiero aclarar que no era mi asistente y lo que dice está alejado de la realidad. Sí era una trabajadora del Congreso, viene con el personal que te acompaña y ella renuncia desde los primeros días de abril, precisamente para irse a la candidatura.

La legisladora del Verde abundó que Lorena Prieto ejerció violencia verbal hacia su persona, por medio de gritos. “Yo sí tengo pruebas, ¿dónde están las pruebas que ella dice tener?”, adicionó.