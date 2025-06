Pulveriza reparto político al Poder Judicial 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El reparto de posiciones en el Poder Judicial con base en intereses políticos y no en méritos profesionales está generando una crisis de confianza entre los litigantes, advirtió Salvador Farías Higareda, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.

“Los abogados estamos preocupados porque no vamos a poder dar buenos resultados a nuestros clientes. Va a quedar mucho a la circunstancia las decisiones y eso es un gran problema. Ahora ya no va a ser importante cuánto sepas, sino a quién conozcas”, señaló.

El representante del gremio advirtió que este fenómeno socava la profesionalización y pone en riesgo el ejercicio ético de la abogacía.

“El cambiar el talento por las circunstancias es algo terrible. El que ahora asegure que va a tener un triunfo, tal vez deba de considerar el bolsillo de su cliente y eso me preocupa muchísimo”, sostuvo.

Farías alertó sobre un posible choque interno en el Poder Judicial debido al debilitamiento de las jerarquías técnicas y la imposición de perfiles sin trayectoria.

“Ahora viene una reacción muy seria dentro del Poder Judicial, donde los secretarios van a cuestionar a sus jefes y seguramente les van a hacer firmar cosas que no correspondan, porque los secretarios son los que tienen el conocimiento y no los jefes. Y esto es un choque muy fuerte”, dijo.

Aseguró que los efectos no se limitan al ámbito federal, sino que también se replican en lo local.

“Lamentablemente en Aguascalientes no tenemos nada que presumir. No nos gustó lo federal, no nos gustó lo estatal, porque los ejecutivos estatal y federal decidieron todas las posiciones judiciales. Y eso es una realidad y tenemos que ser críticos en ese sentido”, señaló.

Advirtió que la curva de aprendizaje y el entorno adverso provocarán dimisiones en poco tiempo.

“¿Cuántos van a renunciar rápidamente? Porque no todos los que lleguen se van a quedar. Cuando ellos se den cuenta de que es muy caro el estar pagando las ‘horas nalgas’ que van a estar ahí sin poder hacer algo adecuado para su tierra y además que vayan a ser cuestionados por sus propios compañeros. Eso es algo terrible.”