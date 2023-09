Puente de José María Chávez no pone en riesgo la seguridad: SOPMA

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Tras comenzar la revisión del puente de José María Chávez, el Secretario de Obras Públicas Municipales (SOPMA), Miguel Ángel Huízar Botello afirmó que el mismo ‘no pone en riesgo la seguridad’.

Explicó que están haciendo el análisis en coordinación con el colegio de ingenieros, ‘nos van a apoyar con algunos especialistas, para evaluar las condiciones, lo primero que les puedo comentar de una inspección que hicimos, un recorrido, no pone en riesgo la seguridad, eso es importante, obviamente si lo tendremos que reparar para que no cause ningún tipo de riesgo, verdad, pero ahorita no es riesgoso, fue un golpe de un camión, lo que se ocasionó que tuviera esa situación, verdad, pero no ponen en riesgo’.

Resaltó que contarán con el respaldo de ‘un grupo de ingenieros especializados en estructuras los que nos están apoyando en este tema’ y de sus primeros encuentros añadió ‘pues más que nada el primer día nos dedicamos a recabar información, de hecho fuimos al INAH, sí, nos dieron información sobre el año de construcción, cuando inició la obra, cuando terminó, cuando se puso en operación, esos datos desafortunadamente no están en archivo histórico’.

A lo que añadió, ‘pero tuvimos que recurrir al INAH, es como empezar con todos los antecedentes que tenemos, fotografías, conseguimos bastantes fotografías ahí en donde, con uno de los historiadores, del INAH, y estamos en esa etapa de recabar toda la información’.

Detallando luego que ‘una estructura de este tipo, pues hay que analizar desde el suelo, sí, las estructuras de apoyo’ y por los cambios, ‘exactamente, sí, o sea es un estudio muy completo, por qué recordemos que este puente en realidad no fue hecho, o sea fue hecho para que pasara el arroyo por ahí, no una avenida, en sus inicios, verdad, entonces tenemos que ver qué hay de toda la parte del suelo, verdad’.

Por cierto que reveló que los integrantes del Colegio de Ingenieros han hecho algunas solicitudes de revisión de puentes, como el ‘de Galeana, el de Galeana como está muy cerca el de José María Chávez pues también estamos, vamos a analizar ese y bueno no queremos abarcar mucho sino que poco a poco ir terminando uno’.