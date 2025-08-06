Pueblos Mágicos, incluidos los de Aguascalientes a evaluación 

Redacción

Ciudad de México.-En proceso de evaluación los 177 Pueblos Mágicos de todo México, incluidos los cuatro de Aguascalientes que son Calvillo, Asientos, San José de Gracia y Pabellón de Hidalgo, refirió la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

En conferencia de medios conjunta con la gobernadora Tere Jiménez en la Ciudad de México, enfatizó en la marca de Pueblos Mágicos se tiene que cuidar, por lo que no sirve de nada entregar más denominaciones si no se consolidan en infraestructura y equipamiento las ya existentes.

Reveló que no van a desaparecer los Pueblos Mágicos como se ha venido especulando, pero serán ya catalogados en categorías A, AA y AAA.

Esas categorías lo que indicarán será el que el turista sepa lo que va a encontrar en esos pueblos y si estos tienen capacidad en infraestructura o servicios indispensables.

Será en octubre cuando concluya la evaluación y se determine la vocación y segmento de estos lugares.