Publica PRI su lista de candidatos a diputados en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- DE acuerdo a los estrados electrónicos del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes estos son los precandidatos registrados en sus órganos internos.

II Pedro Pérez Gómez

III Josefina Moreno Perez

IV Martin Chávez del Bosque

V Guillermo Amador Tiscareño

VI Francisco Guel Saldivar

VII Margarita Padilla Guzmán

VIII Carlos Romo Palos

IX Edith Reyes Pedroza

X Bryan Arredondo Mercado

XI Patricia Mejía Santana

XII Lucía Armendáriz Silva

XIII Marco López Rojas

XIV Mariana Díaz Salas

XVI Citlalli Rodríguez González

XVII Leticia Ávila Moreno

XVIII Yazmin Alvarez Santillan

Tocante a los distritos I y XV no existen dictámenes debido a que no se registró aspirante alguno el sábado pasado, por lo que tendrán que ser designados bajo un procedimiento especial (Dedazo).

Cómo aquí se adelantó se señala extraoficialmente que David Hernández Vallín, ex panista, ex moreno y ex Redes Sociales Progresistas vuelve al partido donde bajo sus siglas fue diputado local y federal.