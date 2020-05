PT Aguascalientes candil de la calle oscuridad de su casa

El Música

Aguascalientes, Ags.- El Partido del Trabajo se ha portado muy bien con la gente de escasos recursos en estos momentos que mas necesita.

Sin duda hay que reconocerlo el pasado 8 de mayo emitieron un comunicado a nivel nacional donde anunciaron que otorgarían el 50 por ciento de su presupuesto para destinarlo en apoyo al combate al Coronavirus. Durante este mes destinarán 14.4 millones de pesos para ese fin.

Hasta ahí todo va muy bien, se aplaude y se reconoce.

Igualmente han criticado y se oponen al sistema laboral conocido como ousorcing, dado que este esquema literalmente explota a quienes en él trabajan toda vez que carecen de prestaciones sociales y además perciben sueldos realmente bajos a cambio de jornadas extenuantes obviamente sin pago de horas extras.

Pero lo que se critica y se señala es que al menos aquí en Aguascalientes en el Comité Ejecutivo Estatal que está a cargo desde hace ya varios años del nuevo millonario Héctor Quiroz García, exdiputado local ex regidor y otros tantos cargos que también hay que decirlo se liga con PRI, PAN o con quien má$ le convenga, es que tratan con la punta del pie a sus trabajadores.

No es que tengan muchos pero la gente que ahí labora lo hace ¿cómo cree usted caro lector? Pues en un esquema parecido al outsorcing, dado que no gozan de prestaciones, sus sueldos no son nada decorosos, (salvo la cúpula).

Qué por cierto los dirigente siguen ganando igual y a los que sacrifican como siempre es a los trabajadores de los escalones de abajo.

Y es por ello que este partido ve la paja en el ojo ajeno pero no siente la viga en el propio.

Aquí cuentan con media docena de trabajadores, una de ellos es la cocinera la famosas es la cocinera “Doña” Cuca quién no tiene prestaciones y se le entregan mensualmente “apoyos”.

Salieron dizque muy defensores de los trabajadores pero friegan a los suyos, dado que dese abril no cobran y cuando le piden su remuneración a Héctor Quiroz les responde que “Alberto Anaya (el líder vitalicio nacional del partido y que por cierto es de Aguascalientes) no le ha enviado el dinero”.

Así que puras mermas con la dirigencia estatal y nacional del PT. Ojalá y se pongan las pilas y sobre todo que corten una flor de su jardín y dejen de joder a sus trabajadores. Porque el buen juez por su casa empieza.