PSG conquista la Supercopa de Europa

Italia.-El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Supercopa de Europa 2025 tras derrotar al Tottenham Hotspur por 4-3 en una emocionante tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia.

El duelo fue intenso desde el arranque, pero fueron los ingleses quienes golpearon primero. Al minuto 39, Micky van de Ven aprovechó un rebote tras un disparo de Joao Palhinha y puso el 1-0 para el Tottenham. Apenas iniciada la segunda mitad, Cristian Romero amplió la ventaja con un cabezazo letal al 48'. El PSG parecía contra las cuerdas, pero no bajó los brazos.

REMONTADA AGÓNICA DEL PSG PARA FORZAR LOS PENALES

La reacción parisina llegó en el tramo final. Al 84’, Kang-In Lee recortó distancias con un disparo ajustado al poste. Cuando todo parecía sentenciado, Ousmane Dembélé envió un centro preciso que Gonçalo Ramos cabeceó al fondo para el 2-2 en el minuto 90+4, desatando la locura en la afición francesa.

Con el empate, la definición se trasladó a los once pasos. Nuno Mendes, Kang-In Lee, Dembélé y Ramos marcaron para el PSG, mientras que Mathys Tel falló y Lucas Chevalier atajó un disparo clave a Micky van de Ven. Por el Tottenham anotaron Pedro Porro, Rodrigo Bentancur y Dominic Solanke, pero no fue suficiente. El error de Tel y la parada de Chevalier inclinaron la balanza a favor de los de París.

UN NUEVO TÍTULO PARA LA ERA POST-MBAPPÉ

Con este triunfo, el PSG arranca la temporada 2025-26 levantando su segundo trofeo europeo, tras ganar la Champions League y enviando un mensaje claro: sigue siendo un contendiente de peso, incluso sin su exestrella Kylian Mbappé. Luis Enrique apostó por una mezcla de juventud y experiencia que terminó rindiendo frutos en un partido de alta tensión.

El Tottenham, por su parte, dejó escapar una ventaja de dos goles y tendrá que recomponerse rápidamente para su debut en la Premier League. En cambio, el PSG festeja un título más para sus vitrinas y una inyección de confianza para lo que viene.

