“Prueben que tengo nexos con el CO y renuncio”,  AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes afirman que tiene nexos con el crimen organizado a presentar evidencias de ello, y si éstas existen, renunciará.

“Si hubiese una prueba de un acuerdo, si presentan una prueba, renuncio a la Presidencia. Porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, señaló en la conferencia de prensa de este martes.

En este espacio, apuntó que sus opositores están “ofuscados” y utilizan cualquier pretexto para atacarlo, como su reciente visita a Badiraguato, en Sinaloa.

“Sostienen que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el cártel de Sinaloa. ¡Una prueba, una! Con eso. ¡Ah! Saludo a la señora, a la mamá, una de mis visitas llegó a la señora y la saludé y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor”.

El presidente reiteró su negación respecto a tener nexos con el crimen como grupos de poder en el país.

“Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica, nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién”.

Con información de La Jornada