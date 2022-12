Proyecto de internet universal deberá volverse ley en 2023 en Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El proyecto de internet universal para el estado deberá empezar a concretarse durante el siguiente año, aseveró Emmanuel Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD, quien destacó que en el presupuesto para 2023 ya viene contemplado una asignación presupuestal.

“Se lograron los acuerdos políticos para que en el siguiente periodo de sesiones vea por fin la luz la iniciativa de internet universal y se vuelva ley. El compromiso es que sea para el siguiente periodo se vuelva grado de ley con la certeza de que hay ya un respaldo presupuestal para empezarlo”, indicó.

Sánchez Nájera explicó que el proyecto, debido a sus dimensiones, estará consolidándose a largo plazo, pero sí hizo hincapié en que al contar con recursos asignados podrían sentarse las bases a futuro.

“El plan no se puede concretar en un solo año, pero al volverse grado de ley se obliga al gobierno en turno para que lo concluya y a los nuevos gobiernos para que no lo echen para abajo. En ese sentido no vemos cuestión de riesgo”, adicionó el representante del Sol Azteca en el Congreso.

El siguiente periodo ordinario de sesiones en el Legislativo local dará inicio a partir del 1 de marzo siguiente.