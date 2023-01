Proyectan plan de contingencia por mala calidad del aire que contempla restricciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proespa) junto a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SMAE), proyectan un plan de contingencia por mala calidad del aire.

El titular de la Proespa, Héctor Anaya, refirió que se trata de un plan que se elaboró desde la pasada administración y que ya solo está en espera de su aprobación.

-¿Contempla el Hoy no Circula?

-No tanto un Hoy no Circula, sino más bien consiste en que en caso de que haya un incremento de contaminantes en la atmósfera se puedan limitar algunas actividades económicas.

-¿Llegando a qué puntos se aplicaría?

-Son distintas fases en donde en cada fase dependiendo en cómo se va incrementando la mala calidad del aire es que se van a ir restringiendo las actividades.

Insistió en que se trata de limitar algunas actividades de acuerdo a los niveles de contaminación para proteger la salud de la población que es lo más importante.