Proyectan nuevo panteón en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Ante el inminente límite de capacidad del panteón municipal, autoridades de Pabellón de Arteaga ya trabajan en la proyección de un nuevo espacio, informó José Luis Moreno Rojas, director de Servicios Públicos.

“Estamos ya prácticamente al 98 por ciento de la capacidad. Ya estamos proyectando un nuevo espacio para un nuevo panteón”, señaló el funcionario.

Aunque aún no se ha definido el lugar donde se construirá, Moreno Rojas aseguró que el tema ya está en seguimiento por parte de la Presidencia Municipal.

“Todavía no se designa el lugar, pero ya se está dándole seguimiento por medio de Presidencia”, comentó.

El director explicó que el tiempo de vida útil del actual panteón es muy limitado y dependerá del número de defunciones que se registren en los próximos meses.

“Yo creo que es cuestión de meses, no podemos decir una fecha exacta porque dependemos de los acontecimientos. Hay temporadas en las que no se presenta ninguna defunción y hay temporadas altas, como en el mes de diciembre, que sí se presentan muchas defunciones”, indicó.