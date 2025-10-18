Proyectan nuevo panteón en el oriente de la ciudad de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Ayuntamiento capital prepara la construcción de un nuevo panteón municipal en la zona nororiente, ante la saturación de los cementerios actuales y el crecimiento poblacional en esa parte de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Carlos España, confirmó que el terreno ya fue adquirido por el Municipio y que el proyecto avanza hacia su fase de diseño.

“Ya llegamos a la etapa de la propiedad adquirida, que es el parque; son más de 5 hectáreas, son las que se encuentran casi llegando a Cañada Honda, pasando La Florida, es un predio que ya fue adquirido por el municipio y ya es propiedad del municipio”, explicó.

Detalló que la primera etapa contempla la instalación de nichos con capacidad para más de mil 200 espacios, lo que permitiría atender la demanda inmediata sin requerir grandes extensiones de terreno.

El funcionario mencionó que el costo inicial del proyecto rondará los 20 millones de pesos.

España aseguró que, aunque la administración actual podría no alcanzar a concluir la obra, el avance será significativo.

“Esperemos que esta administración nos alcance, pero al menos el proyecto y la propiedad ya se encuentran adquiridos para el municipio de Aguascalientes. El presidente lo trae muy en mente. Seguramente dejaremos un gran avance de esta administración, digo, falta mucho tiempo, faltan más de dos años”, señaló.