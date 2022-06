Próximo gabinete estatal no debe conformarse en razón de cuotas políticas: IP

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Demandan empresarios que el próximo gabinete de la gobernadora Teresa Jiménez no sea en función de cuotas políticas y sí integrando a los mejores hombres y mujeres, independientemente de partidos, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso.

“Nosotros lo que hemos venido solicitando es que sean los mejores perfiles, los más competentes para la encomienda que se les dará”, recalcó.

El dirigente del empresariado insistió en que debe deslindarse la designación de temas políticos para no llegar con compromisos.

Más adelante resaltó que debe ser un gabinete sensible que atienda y escuche a los distintos sectores de la población.