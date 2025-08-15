Proveeduría especializada se vendría a Aguascalientes con llegada de producción de pickups 

18 C
Aguascalientes
15 agosto, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Con la llegada de la producción de las camionetas de Nissan a Aguascalientes desde Morelos, se espera la llegada de proveeduría especializada, no solo de México, sino de otras partes del mundo.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, indicó que a partir de la decisión que tomó Nissan se han tenido mesas de trabajo para analizar los requerimientos que tienen la fabricación de estos modelos de unidades pickups que son diferentes a los de sus autos sedán.

Lo que se buscará en su momento es incorporar a esa demanda, primero a las empresas que ya están establecidas en Aguascalientes, luego a las del país y si se requiriera de otras partes del mundo atraerlas.

“Ya veremos el cómo incorporar a esta nueva demanda a las empresas y posteriormente si no hay que surta esas piezas invitando a quien las fabrique y se establezca en Aguascalientes.

En entrevista colectiva, enfatizó que en este proceso llevan mano las empresas que están aventadas en Aguascalientes.