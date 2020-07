Protestará Sutema contra despido masivo en CongresoAgs. “Hasta donde podamos llegar”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se brindará todo el respaldo a trabajadores despedidos del Congreso del Estado, afirmó Jesús Torres Luévano, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (Sutema)

“Ante todo el Sutema está para defender a los trabajadores, estoy con ellos. Esa es nuestra obligación, el sindicato en este cambio va a luchar por los trabajadores y hasta donde podamos llegar”, declaró.

Entrevistado en la misma sede del Palacio Legislativo, a donde acudió para entrevistarse con empleados afectados, Torres Luévano reconoció que el despido fue tan sorpresivo que en lo personal apenas se enteró y acudió después de mediodía para buscar una reunión con representantes del Congreso.

“Apenas nos empezaron a llegar llamadas y vengo a ver la forma de si alguien nos recibe. Pero quiero que los trabajadores sientan que tienen su sindicato, yo no me había dado cuenta hasta hace rato que me hablaron”, indicó.

– ¿Qué acciones contempladas?

– Ahorita vamos a ver quién nos recibe. Somos un sindicato de respeto y queremos dialogar, pero ante todo defendiendo a los trabajadores.

Al cierre de redacción, el líder del Sutema se había reunido con algunas empleadas afectadas de quienes escuchó su testimonio de viva voz, en la biblioteca del Palacio Legislativo.

Alrededor de una veintena de trabajadores fueron despedidos del Congreso este martes, de forma inopinada. Algunos de ellos con más de veinte años de antigüedad y al parecer sin motivo justificado.