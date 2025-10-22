29 C
Protestan trabajadores del INEGI en Aguascalientes porque no les incrementaron el salario este año

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Decenas de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática pararon labores por casi 30 minutos la mañana de este miércoles.

Ataviados en su mayoría con vestimenta negra y roja se apuntaron en las escalinatas del interior de la plaza principal de la sede central de esta institución para tomarse una fotografía a manera de protesta por el incumplimiento del aumento salarial que les había sido prometido a inicios de año.

Aquí la carta íntegra: