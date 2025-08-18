Protestan alumnos de UAA contra docente en licenciatura de Historia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El nuevo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) inició con polémicas, luego que estudiantes de la licenciatura en Historia llamaron a un paro de actividades en esa carrera académica.

Lo anterior, como exigencia para solicitar la salida de uno de los docentes a quien acusan de carecer de los conocimientos necesarios para impartir cátedra en las aulas de la principal casa de estudios de la entidad.

A través de un comunicado enviado a Sandra Yesenia Pinzón, rectora de la UAA, estudiantes puntualizan que el catedrático ubicado con el nombre de Juan Ignacio “no tiene preparación para enseñar en la Licenciatura de Historia ya que su formación es arqueología”, además de manifestar que “pone nulo esfuerzo en sus clases donde solo pregunta pocas cosas y no da una bibliografía eficiente”.

La postura escrita de estudiantes recordó que estas quejas ya venían de tiempo atrás, “Y, aunque la respuesta inicial fue satisfactoria, los alumnos nos hemos enterado de que el docente regresará, faltando el respeto a nuestro compromiso anterior”.

Al cierre, la UAA no había fijado una postura de manera oficial en torno a la demanda estudiantil.