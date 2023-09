Protección Civil invita a participar en simulacro nacional

Redacción

Aguascalientes, Ags.-

La Coordinación Municipal de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía para tomar medidas precautorias por el Simulacro Nacional 2023, que se llevará a cabo en el municipio de Aguascalientes este próximo 19 de septiembre en punto de las 11:00 horas.

El objetivo de este simulacro es implementar y fomentar la cultura de la protección civil entre la población, con la finalidad de fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta inmediata.

El titular de la Coordinación, José Gabino Vázquez Vega, comentó que, cientos de instituciones públicas y privadas, centros comerciales, empresas, y escuelas públicas y privadas, realizarán las evacuaciones correspondientes de estos inmuebles; estas actividades son ejercicios para evaluar las capacidades de respuesta, favorecer en la mejora de planes y protocolos de actuación de autoridades y la sociedad ante una emergencia.

Vázquez Vega señaló que esta actividad forma parte de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, mismo que fue nombrado por la solidaridad, trabajo y apoyo mostrado durante el terremoto suscitado en el año de 1985.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población que en caso de ser partícipes de este simulacro tomen en cuenta los siguientes puntos:

Si te encuentras conduciendo y llegas a presenciar un simulacro: frena lentamente, detente en un lugar seguro y prende tus intermitentes, con esto evitaras algún accidente vial.

Si te encuentras en áreas comerciales, escuelas, centros de trabajo o áreas públicas con afluencia masiva: evita tomar la situación como un juego, acata las instrucciones de las brigadas, dirígete hacia las zonas de seguridad previamente identificadas hasta que termine el ejercicio.

No corras, no empujes, no grites